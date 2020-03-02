حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 2 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس ليوم الإثنين الموافق 2 مارس 2020، كالتالي:مهنيًا: دع الأمور كما هي عليه حاليًا حتى تَتوصّل إلى بَعْض النتائجِ، الثقة هي من الأمور المهمة في الحياة لذا حاول أن تتمتع بها.عاطفيًا: قد يطلب منك اليوم أن تقوم بعمل إضافي كمساعدة للشريك، فلا تتردد.صحيًا: لا تخف من الأقوال الشائعة عن عدم جدوى ممارسة الرياضة، بل واظب على ممارستها باستمرار.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.