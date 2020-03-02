حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 2 مارس 2020
الإثنين 02/مارس/2020 - 01:22 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحمل ليوم الإثنين الموافق 2 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:
مهنيًا: تدخل مرحلة من الاسترخاء في العمل تجعلك قادرًا على التفكير في مستقبلك المهني الناجح.
عاطفيًا: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب فلا تبخل عليه بمشاعرك.
صحيًا: لا تكن ممن يقرر شيئًا ويفعل العكس على الصعيد الرياضي، أنت الخاسر في النهاية.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.