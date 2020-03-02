حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 2 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحمل ليوم الإثنين الموافق 2 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:





مهنيًا: تدخل مرحلة من الاسترخاء في العمل تجعلك قادرًا على التفكير في مستقبلك المهني الناجح.

عاطفيًا: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب فلا تبخل عليه بمشاعرك.





صحيًا: لا تكن ممن يقرر شيئًا ويفعل العكس على الصعيد الرياضي، أنت الخاسر في النهاية.



