حبس مروجي الشائعات عن «كورونا» في الصين

قال الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد فيروسات طبية ومناعة بجامعة شانتو الصينية، إنه لم يتم التوصل حتى الآن لعقار نهائي لتعميمه على مصابي فيروس كورونا.وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المُذاع عبر فضائية "ten"، مساء اليوم، أن العقار الذي كان يعالج مرض "الإيبولا" نتائجه على مصابي فيروس كورونا كانت جيدة، ولكن كل العقاقير في حيز التجربة.وأوضح أستاذ مساعد فيروسات طبية ومناعة بجامعة شانتو الصينية، أن الولايات المتحدة الأمريكية سبقت أغلب الدول ومنها الصين في محاولات إجراء تجارب على عقاقير لمواجهة فيروس كورونا.وأشار إلى أن الصين واجهت أزمة كورونا بشكل رائع، كما أنها تسابق الزمن للوصول إلى عقار، منوها بأن من تورط في بث شائعات عن فيروس كورونا في الصين يتم حبسه فورًا.