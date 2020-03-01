كيف تكون علاقتك بطفلك أثناء الدراسة؟ (فيديو)

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية وتعديل سلوك الأطفال، إن هناك عوامل أصبحت تؤثر بشكل كبير في سلوك الأطفال ومستوى التحصيل الدراسي وغيرها من الأشياء التي أصبح الآباء لا يتقبلونها، لافتًا إلى أن الأطفال الآن لديهم شخصية مستقلة ورأي يجب أن يحترمه الأهل.وأضاف هاني خلال حواره ببرنامج "ست الستات"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الأهل افتقدوا القدرة على الاهتمام بدارسة ومذاكرة الأبناء، حيث أصبحوا يفقدون أعصابهم بسرعة كبيرة وهو ما يؤدي إلى نفور الأبناء في النهاية من الدراسة.كما شدد على ضرورة تغيير أسلوب التربية مع هذا الجيل، وتجنب الانفعال والعصبية من الوالدين، لافتًا إلى أن هذه الانفعالات تجعل الأبناء أكثر عصبية وعدوانية، وبالتالي تتحول طاقة الأبناء إلى كراهية تجاه كل شيء.