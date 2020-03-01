رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أيمن الجميل: البوابة الحكومية خطوة جبارة لخدمة المستثمرين

الأحد 01/مارس/2020 - 07:25 م
أيمن الجميل
أيمن الجميل
طباعة
أشاد رجل الأعمال أيمن الجميل، بجهود مجلس الوزراء في إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية، واعتبرها خطوة جبارة لخدمة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة وتبسيط وتسهيل الإجراءات، وتذليل جميع العقبات وتطوير البنية الأساسية والمناطق الصناعية.

وقال أيمن الجميل إن الشركات العملاقة والمستثمرين في الخارج يمكنهم ببساطة، من خلال البوابة، استعراض كافة فرص الاستثمار الصناعى على قاعدة بيانات موحدة، وإيجاد الفرصة الاستثمارية المناسبة، وكذلك عقد مقارنات بين مزايا ومقومات الفرص الاستثمارية في منصة واحدة، إلى جانب تيسير حجز الفرصة الاستثمارية إلكترونيًا من أى دولة فى العالم.

واعتبر "الجميل" المعنى بالاستثمار في المشروعات الصناعية والزراعية كثيفة العمالة، أن جميع الفرص الاستثمارية التي تضمها الخريطة الاستثمارية وعددها 2050 فرصة استثمارية صناعية بـ 13 محافظة، جديرة بالدراسة ومغرية للشركات الراغبة في دخول السوق المصرى ومنها 1076 فرصة استثمارية بمحافظة المنوفية و374 فرصة بمحافظة قنا و359 فرصة بمحافظة الشرقية.

كما اعتبر القطاعات الصناعية السبعة التي تضمها الخريطة الاستثمارية، هي بالفعل قاطرة التنمية الصناعية في البلاد حاليا والأكثر قابلية للنمو في المستقبل القريب مثل الصناعات الهندسية والإلكترونية والصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية والصناعات التعدينية والصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج والصناعات الطبية والدوائية.

وعن طريقة حجز الأراضى بالخريطة الاستثمارية، أوضح أنها تتلافى التعقيدات البيروقراطية وتعمل على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ويكفى أن يستعرض المستثمر الفرص المتاحة للحجز من أجل التعرف على الفرصة المناسبة على البوابة الإلكترونية، ثم يضغط على أيقونة حجز الفرصة على الخريطة، والدفع الإلكتروني لرسوم كراسة الشروط التي تتضمن دراسة الجدوى والمنتجات ذات الأولوية للدولة، وبعدها يتلقى المستثمر رقمًا كوديًا يخص قطعة الأرض والفرصة الاستثمارية التى تم التقدم بحجزها، وإرساله على البريد الإلكتروني له، تمهيدا لإتمام الاتفاقات والتعاقدات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الديهي: مصر صبرت كثيرًا على إثيوبيا وكل الخيارات متاحة

الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

السيسى يجتمع بمدبولى ووزيرة الصحة لمتابعة تطورات «كورونا»

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

الصور

image description

هانى رمزى وليلى علوى فى طريقهما لسوهاج (صورة)

image description

وزير العدل يفتتح مكتب توثيق مدينة نصر ثالث (صور)

image description

الحماية المدنية تنفذ تجربة إنقاذ مواطنين بعد انهيار عقار (فيديو)

image description

جامعة كفر الشيخ تفوز بالمركز الثاني في ملتقى الجامعات (صور)

image description

مسابقة لياقة بدنية تكشف كفاءة أفراد الحماية المدنية (فيديو)

الأكثر قراءة

6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في البحرين

مصر تعلن رفضها ملء خزان سد النهضة.. وترد على مغالطات إثيوبيا بشأن المفاوضات

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا (فيديو)

ما حقيقة نقل حالتي «كورونا» لمستشفى «النجيلة»؟ «الصحة» ترد

إنفوجراف

image description

خطوات قانونية لاستعادة تليفونك المسروق (إنفوجراف)

image description

«كورونا» وباء القرن الـ21 الذي يهدد العالم (إنفوجراف)

image description

شروط وخطوات التصالح الجمركي (إنفوجراف)

image description

خدمات تطبيق «كلم مصر» (إنفوجراف)

أيام زمان

علقة ساخنة لفنان كبير بسبب الشيخ مصطفى إسماعيل.. «ضربوه على قفاه»

أغرب دعوة في مصر.. هذه الأغنية دعت بها سعاد حسني الله ليعيش صلاح جاهين

قصة ممثل كره كرة القدم رغم تشجيعه الأهلي.. «حادث غير حياته»

سر غيرة الشعراوي من تحية كاريوكا: «عندك قصور في الجنة ملهاش عدد»

نجم الساعة

جلستا تصوير لـ روبى فى أقل من 24 ساعة (صور)

الصحة

مراكز كوينز للتجميل تجيب لـ «الدستور»عن أهم التساؤلات حول علاج التثدي عند الرجال

أعراض مرض الكورونا والتدابير الاحترازية عند ظهورها

الدكتور كريم صبري في حواره لـ«الدستور»: هناك طرق لتفادي فشل تحويل مسار المعدة

الدكتورة دعاء سهيل لـ«الدستور»: يمكن إنقاص الوزن لكبار السن بأمان

منوعات

الطب البديل يقدم المساعدة في علاج فيروس كورونا 2020

إقامة «السومو» دون جمهور خوفًا من «كورونا»

روسيا تحدد رحلاتها مع كوريا الجنوبية

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

مقالات الرأي
أحمد غنام
أحمد غنام يكتب: 7 أيام دون «فيسبوك».. هروب من «سجن اختيارى»
دعاء خليفة
المشير طنطاوى بين الحقيقة والشائعات
ماجد حبته
أفغانستان فى قبضة طالبان
د.أحمد الخميسى
العالَم فى الجيوب والحقائب
المزيد

الثقافة

طبعة عربية من «سر النجاح» لـ صموئيل سمايلز

«ماريمبا» نسمة عبدالعزيز تفتتح ثالث ليالي مهرجان دندرة للموسيقى

أحمد علي يبحر في ملتقى إبداع الدولي للفنون بـ«نيل الأقصر»

«عاش هنا» حسن الإمام: 20 سراي الجزيرة بالزمالك