«ماريمبا» نسمة عبدالعزيز تفتتح ثالث ليالي مهرجان دندرة للموسيقى

انطلقت منذ قليل، فعاليات اليوم الثالث من مهرجان دندرة الأول للموسيقى والغناء بقصر ثقافة قنا، وجاءت الفقرة الأولى للحفل مع نسمة عبدالعزيز عازفة الماريمبا، وفرقتها الموسيقية.وتألقت نسمة في تقديم العديد من المقطوعات الموسيقية التي أبهرت بها جمهور محافظة قنا، الذين أشادوا بما تقدمه على خشبة المسرح.وتعتبر نسمة عبدالعزيز من أبرز أيقونات عزف آلة الماريمبا في مصر، قدمت عشرات الحفلات الموسيقية على مسارح دار الأوبرا المصرية، وشاركت كعضوة أساسية في فرقة الموسيقار عمر خيرت، وانطلقت في مشوارها الموسيقي المنفرد، وتقدم وصلات عزفية معتمدة على فكرة الإيقاعات عبر آلة الماريمبا الشهيرة.حضر الحفل وزيرة الثقافة، ومحافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، إلى جانب ما يقرب من 6 آلاف مواطن قناوي.من ناحية أخرى، شددت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من وجودها في مداخل ومخارج مدينة قنا، فضلًا عن التأمين المشدد لمداخل معبد دندرة، وتنظيم دخول الجمهور بسيارات مجانية تقلهم من مدينة قنا لحضور المهرجان في المعبد الأثري.ويشهد مهرجان دندرة العديد من الحفلات الغنائية التي تقدمها فرقة مسار إجباري، وفرقة بلاك تيما، وغيرهما من الفرق إلى جانب حفلات للمطرب مدحت صالح وعلى الحجار وهشام عباس وغيرهم.وتقام الحفلات حتى يوم 4 مارس المقبل، بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة الوادي الجديد.