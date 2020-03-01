الجندي: الشيطان مسلي ويضع السكر على المعاصي (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشيطان له طريقة عمل، حيث يعمل ويسعى لأن يكون مسليًا، ويجعلك تستمتع بالمعاصي، مضيفًا: "الشيطان يضع السكر على المعاصي، لكى ينخدع فيها الساذجون والعصاة".وأضاف الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن المعاصي لو كانت مرة ومتعبة فما سبب إقبال الناس عليها، مشيرًا إلى أن القرآن تناول هذه القضية بالمنطق الشديد وإدراك لطبيعة الأمور، حيث لو كانت المعاصي غير مرغوبة لما أقبل عليها الإنسان، ولما وجبت المجاهدة والصبر والامتناع عنها.