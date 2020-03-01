«حرمت يا مستر».. معلم يضرب طالبة على قدميها بالخيزرانة (فيديو)

لم تكن هذه الواقعة هي الأولى التي تحدث من قِبل المعلمين تجاه الطلاب، بل سبقتها عدة وقائع أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.





أثار مقطع فيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله معلم يعذب فتاة بضربها على قدميها مستخدمًا عصا خيزران، ورجّح البعض أن الفيديو تم تصويره داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية، وظهرت فتاة أخرى ممسكة بقطعة خشبية تم تثبيت قدمي زميلتها عليها، وأمسك المعلم العصا وضربها عدة مرات على قدميها."حرمت يا مستر"، كانت هذه هي الجملة التي كانت ترددها الفتاة أثناء ضربها بالخيزرانة، متوسلة إليه أن يرحمها، إلا أن المعلم كان يضربها بشدة حتى أطلقت صرخات استغاثة ولم يستجب أحد لها.