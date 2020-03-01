مؤتمر صحفي في مطار القاهرة لكشف آخر مستجدات «كورونا»

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنَّ الوزيرة الدكتورة هالة زايد ستعقد مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولي، للكشف عن آخر مستجدات فيروس كورونا الجديد.وأضاف مجاهد أن المؤتمر سيعقد في مطار القاهرة ضمن جولة للوزيرة لمراجعة الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الحجر الصحي في المطار، والتأكد من تنفيذ الخطة الوقائية التي وضعتها الوزارة لمنع تسرب أي حالات مصابة بفيروس كورونا إلى البلاد.وكانت ترددت أنباء عن ظهور حالتي إصابة لشخصين مصابين بكورونا، ولكن وزارة الصحة والسكان نفت وجود أي إصابات حتى الآن، موضحة أن هناك العديد من الحالات التي يتم الاشتباه فيها ولكن تثبت سلبية نتائج تحاليل الفيروس حتى الآن.