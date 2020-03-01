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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«كورونا» يكبّد البورصة 32 مليار جنيه خسائر

الأحد 01/مارس/2020 - 02:38 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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واصلت أسهم ومؤشرات البورصة هبوطها الحاد لدى إغلاق معاملات اليوم الأحد، أول تداولات الأسبوع، مدعومة بعمليات بيع هيستيرية على خلفية تسارع وتيرة انتشار فيروس «كورونا» الجديد في العالم.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 32.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 634.9 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 6.04% بما يعادل 786.35 نقطة خسارة، لينهي تعاملاته عند مستوى 12222 نقطة، كما هوى المؤشر الثانوي EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 6.37% بما يعادل 76.98 نقطة، ليغلق عند مستوى 1132 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 616 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 180.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 22.8 ألف صفقة بيع وشراء.

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