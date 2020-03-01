الزراعة: لم يتم رصد أسراب جراد داخل مصر

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه لم يتم رصد أي أسراب من الجراد داخل مصر، مؤكدًا أن ما ينتشر عن ظهور الجراد في مصر مجرد شائعات، موضحًا أن هناك مراصد تتولى عملية رصد أي تغيرات أو ظهور للجراد، معقبا: "مصر مسيطرة بشكل كامل، ونتعامل بشفافية مطلقة، ولا نخجل عن الكشف عن أي شيء".وأضاف محمد القرش، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أنهم يقومون بالرش احتياطيا في أوقات معينة ومنها سقوط الأمطار لمنع ظهور أي أسراب جراد، منوها إلى أن هناك 55 مرصدا لتأمين الحدود المصرية.وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن الجراد ينتشر بشكل سريع، مما يجعل الدولة تتخذ خطوات مبكرة لمنع ظهوره من الأساس، لافتا إلى أن وزير الزراعة يتسلم تقرير يومي من المراصد لمعرفة الوضع أول بأول.