العراق: إجراءات مشددة للحد من الإصابة بـ«كورونا»

وضع العراق، اليوم الأحد، العديد من الإجراءات الجديدة على العائدين من إيران، وذلك للحد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وفق قناة "السومرية نيوز" العراقية.وقال مصدر أمني عراقي، وفق القناة، إن إجراءات جديدة وضعت من الجانب العراقي على العائدين من إيران، للحد من الإصابات بفيروس "كورونا المستجد".وأضاف المصدر، أنه تم فرض حجرا لـ15 يوما على المسافرين العراقيين العائدين من إيران للتاكد من عدم حملهم فيروس "كورونا".ويشمل الشرط الذي وضعه العراق على مواطنيه العائدين من المدن الإيرانية عبر المنافذ الحدودية، أبرزها الشلامجة في البصرة، وزرباطية في واسط، توقيع تعهد بدخول الحجر، وخضوعهم لجميع الفحوصات الطبية، والمختبرية لسلامتهم، وعدم إصابتهم بالمرض.وأكد المصدر، أن "المنافذ الحدودية مع إيران لم تغلق أمام الحركة التجارية بين البلدين".يذكر أن وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت في بيان لها السبت، أن مجموع الحالات التي شخصت في العراق، 13 حالة، 12 منهم لعراقيين، وحالة واحد لطالب إيراني تم نقله إلى بلاده.