زوجة حفيد مؤسس قطر تفضح نظام الحمدين

قالت أسماء أريان زوجة الشيخ طلال آل ثاني، حفيد مؤسس دولة قطر، إن نظام الحمدين اعتقل زوجها عام 2013، واعتدت السلطات على عائلته وأخرجتها من منازلهم، وتم نقلهم إلى منطقة نائية غير آدمية لا يتواجد فيها أي مواصلات، واصفة نظام الدوحة بـ«التعنت».وأضافت زوجة الشيخ طلال آل ثاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة مساءً» المذاع على الفضائية الأولى المصرية مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن السلطات القطرية نقلتها هي وأولادها إلى صحراء منعزلة عن العالم.وأوضحت مدى الأزمة التي تعرضت لها من قبل السلطات القطرية، لافتة إلى أن نظام الحمدين عاملها بصورة سيئة، ولم يراعوا حملها وقاموا بالحجز على أموالها، كما تم وقف كل المخصصات المالية لأبنائها، متابعة: «كنت في شبهة عزلة مالية ومادية من كل النواحي».