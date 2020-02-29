يمامة: يجب إقصاء الجماعات الدينية من العمل السياسي (فيديو)

قال الدكتور عبدالسند يمامة، عميد معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الوفد، إنه يجب إقصاء السلفيين من الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن هذا هو المفتاح الأول لإصلاح الحياة الحزبية، لأنه لا يجوز إنشاء أحزاب على أساس ديني، وبالتالي أي فريق أو حزب وراءه جماعة دينية إخوان أو سلفية، بقصون تماما من العمل السياسي.وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، انتخابات القائمة مخالفة لدساتير العالم، لكن مستعد لقبوله في دورة أو دورتين لها ظروفها.وأردف: "أقبل باقتراح القوائم المغلقة مع أنه مخالف للديمقراطية، لأنه لا يجوز في ظل الأحزاب الموجودة نقول هنفتح، لكن علينا نحسن اختيار المرشحين".وطالب بتعديل دستوري لإفساح المجال، مردفًا: "مصر من 1923 لـ 1952 شهدت أعظم نهضة اقتصادية بسبب وجود هامش ديمقراطي، هناك علاقة بين التنمية والديمقراطية".