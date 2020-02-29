داليا البحيري: «بشعر بالذنب تجاه بنتي وأعاني من فوبيا»

تحدثت الفنانة داليا البحيري عن ابنتها الوحيدة «قسمت» التي أنجبتها من زوجها الراحل فريد المرشدي.وقالت داليا خلال لقائها في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي المذاع عبر فضائية «النهار»: «بنتي هي كل حاجة في حياتي وبخاف عليها جدًا».وأضافت: «بشعر بالذنب لأني بتركها أثناء التصوير فترات طويلة، ولما الظروف بتسمح باخدها معايا البلاتوه وشاركت معايا في مسلسل يوميات زوجة مفروسة الجزء الثالث».وكشفت خلال الحلقة عن أنها لم تكن تعاني من أي فوبيا، لكنها أصبحت تعاني الآن من الأماكن المرتفعة.كما أن أكثر التهم التي توجه لها هي أنها نرجسية ومتعالية على الناس لكن هذا غير صحيح، والسبب في انتشار ذلك عنها هو أنها قليلة الكلام لذا يعتقد الناس أنها متعالية.