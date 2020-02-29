جاكي شان يرد على شائعات إصابته بـ«كورونا»
السبت 29/فبراير/2020 - 09:48 م
سناء إسماعيلطباعة
علق النجم العالمي جاكي شان، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول إصابته بفيروس كورونا.
وقال جاكي شان في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "شكرًا على اهتمام الجميع، أنا بصحة جيدة للغاية، تلقيت رسائل من الأصدقاء للاطمئنان على حالتى. أرجوكم لا تقلقوا أنا لست فى الحجر الصحي".
وقال جاكي شان في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "شكرًا على اهتمام الجميع، أنا بصحة جيدة للغاية، تلقيت رسائل من الأصدقاء للاطمئنان على حالتى. أرجوكم لا تقلقوا أنا لست فى الحجر الصحي".