جاكي شان يرد على شائعات إصابته بـ«كورونا»

علق النجم العالمي جاكي شان، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول إصابته بفيروس كورونا.وقال جاكي شان في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "شكرًا على اهتمام الجميع، أنا بصحة جيدة للغاية، تلقيت رسائل من الأصدقاء للاطمئنان على حالتى. أرجوكم لا تقلقوا أنا لست فى الحجر الصحي".