محافظ قنا: دندرة مجمع معابد متكامل الأركان

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن معبد دندرة الذي أقيم به مهرجان الموسيقى والغناء «فريد» ويعتبر مجمع معابد متكامل الأركان، ويخص حتحور رمز الجمال والخصوبة والنيل وفيه الهيكل الرئيسي لحتحور والبحيرة المقدسة.ولفت «الداودي» خلال مداخلة لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» إلى أن المحافظة اختارت المعبد لبدء احتفالات العيد القومي للمحافظة، وستقام ليلة أو ليلتان سياحيتان بالمعبد، وتقديم عروض الشوارع للمواطنين.وأوضح أن العيد القومي 3 مارس، حيث لقن القناوية الحملة الفرنسية درسًا، بعدما انتصروا في عدد من القرى لكن قرية البارود تصدت للقنابل والمدافع الفرنسية بصدورهم والشوم، وسيطروا على 20 قطعة بحرية، وأثروا القائد.