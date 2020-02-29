«الوزراء» يكشف دور القطاع الخاص في تمويل متحف الغردقة الجديد

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن القطاع الخاص جهز متحف الغردقة الجديد بشكل كامل، لافتًا إلى أنه الأول من نوعه في مصر الذي يقام بهذه الطريقة.وأضاف السفير نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك قطعًا أثرية نادرة جدًا متواجدة داخل متحف الغردقة الجديد، ووزارة الآثار هي التي تدير المتحف إدارة كاملة.وأوضح السفير نادر سعد أن دور المستثمر الذي أنشأ متحف الغردقة متعلق بالإنشاءات فقط وليس الإدارة وفيما بعد سيتم اقتسام الأرباح الناتجة من زيارة المتحف بين المستثمر ووزارة الآثار وفقًا للعقد المبرم، لافتًا إلى أن المستثمر الذي أقام هذا المتحف لو أراد دخول هذا المتحف سيقوم بدفع تذكرة دخول، وأشار إلى أنه وفقًا لقانون الآثار، فيجب أن تدار جميع المتاحف بواسطة وزارة الآثار فقط ولا يمكن لجهة أخرى بالإدارة، سواء خاصة أو رجال أعمال.