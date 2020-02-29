ينتظران طفلًا.. رئيس وزراء بريطانيا يعلن خطوبته على صديقته

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، خطوبته على صديقته كاري سيموندز، قائلا إنهما ينتظران طفلا خلال أشهر قليلة.وأعلن جونسون وسيموندز، رسميا اليوم أنهما تم خطبتهما ويتوقعان طفلًا في أوائل الصيف المقبل.وسيكون هذا الطفل سادس أبناء رئيس الوزراء جونسون يعترف به، فهو لديه أربعة أطفال من زوجته السابقة مارينا ويلر وابنة أخرى من علاقة خارج إطار الزواج، وذلك وفق صحيفة "إندبندنت" البريطانية.وكتبت سيموندز على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام اليوم قائلة: "عادةً ما لم أقم بنشر هذا النوع من الأشياء هنا ولكني أردت أن يعلم أصدقائي بهذا الأمر مني"، مشيرة إلى أنها تمت خطبتها على جونسون وينتظران طفلا خلال الصيف المقبل.