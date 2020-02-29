وفاة والدة الموسيقار هانى فرحات والعزاء بمسجد الشرطة

توفيت صباح اليوم والدة الموسيقار هاني فرحات، وتقام الجنازة عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة لنقلها إلى مثواها الأخير.ومن المقرر أن يستقبل هاني فرحات العزاء مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 2 مارس بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.هاني فرحات من مواليد 13 أغسطس 1971، ودرس في معهد الكونسرفتوار ووزع "مزيكا" لكل مطربين ومطربات الوطن العربي، على رأسهم الهضبة عمرو دياب بأغنية قالي الوداع، وألبوم علم قلبي، ووزع لكل من المطربة الكبيرة أنغام، ومن أشهر أغانيه معها قلبك، واتجاه واحد، وفنجان النسيان، وطول ما أنت بعيد، وآخرها عن فرح غايب.