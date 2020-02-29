10 معلومات عن محي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا الجديد

عيّن ملك ماليزيا، السبت، السياسي المخضرم محي الدين ياسين رئيسًا جديدًا للوزراء، متغلبًا على محاولة مهاتير محمد العودة إلى السلطة بعد أسبوع من الاضطرابات السياسية التي أعقبت استقالته كرئيس للوزراء.وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن محي الدين ياسين-ولد محي الدين بن حاجي محمد ياسين فى 15 مايو 1947.- سياسي ماليزي ورئيس وزراء ماليزيا الثامن.-تم تعيينه بعد 5 أيام من استقالة الدكتور مهاتير بشكل غير متوقع في 24 فبراير 2020.- عضو في البرلمان عن باجوه، عضو الجمعية التشريعية لولاية جوهور، نائب رئيس باكاتان هارابان ورئيس من بارتي بريبومي بيرساتو ماليزيا.- شغل منصب نائب رئيس وزراء ماليزيا من 2009 وحتى 2015.- تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة باريسان ناسيونال، نائب رئيس المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (UMNO)، الحزب الرئيسي المكون للمعارضة الحالية (الحكومة الفيدرالية آنذاك)، وتحالف باريسان ناسونال (BN) من 2009 حتى 2016.- نشأ في ولاية جوهور وانضم للخدمة العامة في الولاية بعد تخرجه من جامعة مالايا.-تولى مناصب إدارية في عدد من الشركات المملوكة للدولة.- في عام 1978، انتخب عضوا في البرلمان عن باجوه.- خلال فترة ولايته كعضو في البرلمان، تم تعيينه أمينًا برلمانيًا لوزير الخارجية، نائب وزير الأقاليم الفيدرالية، ثم نائب وزير التجارة والصناعة لاحقًا.