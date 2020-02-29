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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رأس الحكمة.. مدينة عالمية جديدة على ساحل المتوسط (صور وإنفوجراف)

السبت 29/فبراير/2020 - 03:33 م
مدينة راس الحكمة
مدينة راس الحكمة
محمد إبراهيم
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تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كثب تصميمات مدينة "رأس الحكمة" الجديدة طيلة العامين السابقين استعدادًا لتدشينه، خلال الفترة المقبلة، مع عدد من المدن الجديدة المتوقع أن تتخطي الـ14 مدينة ذكية التي أعلن عنها سابقا.
انفوجراف
انفوجراف
وبحسب الفيديو التوضيحي للتصميم النهائي للمدينة الذي حصلت عليه "الدستور"، تقع مدينة "رأس الحكمة" الجديدة على الساحل الشمالى للبحر المتوسط داخل حدود محافظة مرسى مطروح تمامًا كمدينة "العلمين" الجديدة.

-الشواطئ التى تم اختيار تنفيذ المشروع عليها مصنفة ثالث أجمل شواطئ عالميًا.
مدينة رأس الحكمة
مدينة رأس الحكمة
- من المقرر أن تكون رأس الحكمة "شرم شيخ" جديدة على البحر المتوسط.

- ستقام المدينة على مساحة 55 ألف فدان ضمن مخطط الدولة إنشاء سلسلة مدن على الساحل الشمالي لتسكين 40 مليون نسمة خلال خطة مصر 2052.

- تبعد المدينة 4 ساعات فقط بالطيران عن أوروبا وآسيا، وليلة كاملة عن أوروبا بالسفر عبر اليخوت والسفن.
مدينة رأس الحكمة
مدينة رأس الحكمة
- تنقسم المدينة الجديدة إلى 11 منطقة: البوابة الشرقية- باب الشمس- التل الأبيض- حى التصميم- مدينة القبائل- جزيرة الحكمة- وادي التين- الحى القديم- شاطئ السلاحف- الخليج- البوابة الغربية.

- المناطق كلها مرتبطة بشبكة مواصلات حديثة وتلفريك على غرار مدينة الجلالة الجديدة.
مدينة رأس الحكمة
مدينة رأس الحكمة
- تنقسم الأنشطة بالمدينة الى صناعي خفيف- زراعى- سياحى.

- تضم المدينة مزرعة رياح عملاقة على غرار مزارع رأس غارب وخليج السويس على البحر الأحمر بجانب محطة طاقة شمسية عملاقة؛ لتلبية احتياجات المدينة من الطاقة؛ لتكون مدينة خضراء مستدامة.
مدينة رأس الحكمة
مدينة رأس الحكمة
- المدينة سيتم بناؤها على الطابع الذي تمتاز به المنطقة، وهو الطابع البدوى على عكس مدينة العلمين، التى تضم أبراجًا وناطحات سحاب.

- ستضم المدينة جميع الأنشطة الشاطئية المختلفة، بجانب شاطئ عالمي ومسارات مشاة وعجل وفنادق ومنتجعات على أعلى مستوى.

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