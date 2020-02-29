رأس الحكمة.. مدينة عالمية جديدة على ساحل المتوسط (صور وإنفوجراف)



تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كثب تصميمات مدينة "رأس الحكمة" الجديدة طيلة العامين السابقين استعدادًا لتدشينه، خلال الفترة المقبلة، مع عدد من المدن الجديدة المتوقع أن تتخطي الـ14 مدينة ذكية التي أعلن عنها سابقا.

انفوجراف





-الشواطئ التى تم اختيار تنفيذ المشروع عليها مصنفة ثالث أجمل شواطئ عالميًا. وبحسب الفيديو التوضيحي للتصميم النهائي للمدينة الذي حصلت عليه "الدستور"، تقع مدينة "رأس الحكمة" الجديدة على الساحل الشمالى للبحر المتوسط داخل حدود محافظة مرسى مطروح تمامًا كمدينة "العلمين" الجديدة.-الشواطئ التى تم اختيار تنفيذ المشروع عليها مصنفة ثالث أجمل شواطئ عالميًا.

مدينة رأس الحكمة





- ستقام المدينة على مساحة 55 ألف فدان ضمن مخطط الدولة إنشاء سلسلة مدن على الساحل الشمالي لتسكين 40 مليون نسمة خلال خطة مصر 2052.



- تبعد المدينة 4 ساعات فقط بالطيران عن أوروبا وآسيا، وليلة كاملة عن أوروبا بالسفر عبر اليخوت والسفن. - من المقرر أن تكون رأس الحكمة "شرم شيخ" جديدة على البحر المتوسط.- ستقام المدينة على مساحة 55 ألف فدان ضمن مخطط الدولة إنشاء سلسلة مدن على الساحل الشمالي لتسكين 40 مليون نسمة خلال خطة مصر 2052.- تبعد المدينة 4 ساعات فقط بالطيران عن أوروبا وآسيا، وليلة كاملة عن أوروبا بالسفر عبر اليخوت والسفن.

مدينة رأس الحكمة





- المناطق كلها مرتبطة بشبكة مواصلات حديثة وتلفريك على غرار مدينة الجلالة الجديدة. - تنقسم المدينة الجديدة إلى 11 منطقة: البوابة الشرقية- باب الشمس- التل الأبيض- حى التصميم- مدينة القبائل- جزيرة الحكمة- وادي التين- الحى القديم- شاطئ السلاحف- الخليج- البوابة الغربية.- المناطق كلها مرتبطة بشبكة مواصلات حديثة وتلفريك على غرار مدينة الجلالة الجديدة.

مدينة رأس الحكمة





- تضم المدينة مزرعة رياح عملاقة على غرار مزارع رأس غارب وخليج السويس على البحر الأحمر بجانب محطة طاقة شمسية عملاقة؛ لتلبية احتياجات المدينة من الطاقة؛ لتكون مدينة خضراء مستدامة. - تنقسم الأنشطة بالمدينة الى صناعي خفيف- زراعى- سياحى.- تضم المدينة مزرعة رياح عملاقة على غرار مزارع رأس غارب وخليج السويس على البحر الأحمر بجانب محطة طاقة شمسية عملاقة؛ لتلبية احتياجات المدينة من الطاقة؛ لتكون مدينة خضراء مستدامة.

مدينة رأس الحكمة