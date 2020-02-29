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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

اتحاد الطلاب يعترض على جدول «الثانوية» بشأن الديناميكا والجبر

السبت 29/فبراير/2020 - 11:36 ص
اتحاد طلاب مدارس
اتحاد طلاب مدارس مصر
ريم محمود
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قال محمد شريف، من اتحاد طلاب مدارس مصر، إن طلاب شعبة علمي رياضة يحتاجون إلى تعديلات بالجدول المقترح للصف الثالث الثانوى الخاص بهم الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"الدستور":" إحنا عندنا مشكلة أن قبل الديناميكا والجبر يوم واحد"، أكد أنهم يناشدون وزارة التربية والتعليم بتبديل الأيام بين مادتى الفيزياء والكيمياء، قائًلا:" مذاكرة الفيزياء تحتاج إلى وقت أكثر من الكيمياء".

كان قد قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين: إنه لمدة أسبوع، ستتم إتاحة تصور مقترح لجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على الموقع الخاص بالوزارة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاستعداد الجيد لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2019، وضرورة سرعة الانتهاء من التصور النهائي لجدول الدور الأول لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي الحالي.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع على الجدول وإبداء الرأي فيما ورد به وإرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكتروني من هنا.

وأشارت إلى أن إعداد الجدول يجب أن يتم وفق معايير عدة، أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشُعب، مؤكدة الالتزام ببداية ونهاية الجدول المقترح، وأنه سيتم عقد لقاء مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر لمناقشة تلك التعديلات أسوة بالأعوام السابقة.



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