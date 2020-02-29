وفاة المفكر الإسلامى محمد عمارة.. وهذه وصيته

أعلن الدكتور خالد عمارة نجل المفكر الإسلامى الكبير محمد عمارة، عن وفاة والده بعد مساء أمس الجمعة، عن عمر يناهز 89 عامًا بعد رحلة صراع مع المرض.





وأشار «خالد» إلى أن والده رحل في هدوء وبدون أي ألم أو معاناة يحيط به أسرته الصغيرة ويدعو لأمي ولكل أولاده وأحفاده وأحبابه، وقال لكل واحد منهم: «أحبك.. وأنا راض عنك».





وأضاف «خالد»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «توفي أبي رحمه الله وطوال مرضه يردد: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله، وحين توفي كانت على وجهه ابتسامة الرضا.. توفي أبي رحمه الله، وهو يوصي بإكمال مشاريعه الفكرية وكتبه وأبحاثه.. توفي أبي رحمه الله وهو راض عن الجميع وسامح الجميع، حتى من ظلمه أو ضايقه يوما ما.. ولا يحمل في قلبه الأبيض الطيب أي حقد أو ضغينة لأحد.. توفي أبي رحمه الله وهو يدعو لنا ولكل البشر بالخير والهداية.. توفي أبي رحمه الله وعلى وجهه نور جميل».





وتابع: أشكر زملائي الأطباء وزملائي الممرضين وكل من ساعد على أن تكون رحلة المرض القصيرة بدون معاناة وبدون ألم وتحفظ كرامة أبي وراحته ورضاه.





وأوضح أن صلاة الجنازة ستكون اليوم السبت بعد صلاة الظهر في مسجد الحمد بالتجمع الخامس بجوار مجمع المحاكم، بعدها سيتم التوجه لدفنه في قريتنا صروة، مركز قلين، محافظة كفر الشيخ.



