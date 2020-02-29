حريق هائل بمول تجارى شهير فى طنطا

شهد تقاطع شارع سعيد مع شارع محب بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، المنطقة التابعة لدائرة قسم أول طنطا، نشوب حريق هائل داخل أحد محلات مول تجاري شهير.تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل أحد محلات مول تجاي شهير بمنطقة تقاطع شارع سعيد مع شارع محب بجوار مائتي التجارة والتربية، دائرة قسم أول طنطا.على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية قوات الحماية المدنية وسيارات المطافي إلى مكان الواقعة وتم السيطرة على الحريق.