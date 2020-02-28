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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد صبحى يكشف عن أحب المشاهد إلى قلبه فى مسرحية «تخاريف»

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:54 م
الفنان محمد صبحي
الفنان محمد صبحي
رباب الأهواني
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قال الفنان محمد صبحي، إن مسرحه بالاشتراك مع لينين الرملي كان يقوم على الالتزام بالنص، لافتًا إلى أنهم كانوا يطبعون المسرحية ويوزعونها على المشاهدين ليؤكدوا لهم الالتزام بالنص.

وأضاف الفنان محمد صبحي، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" مع الإعلامية منى الشاذلي، أن صوت ضحك الجماهير في مسرحية «تخاريف» كان من العقل والقلب، كما أنه كان ضحكًا صحًيا لأنه كان خارج من جميع الحواس. 

كما كشف الفنان محمد صبحي عن أحب المشاهد إلى قلبه في مسرحية تخاريف، مؤكدًا أن مشهد هتلر الذي يقلد فيه الطاغية الألماني «شعبي الحبيب المهاود» هو أحب المشاهد إليه، لافتا إلى أن شخصية هتلر كانت تضحكه هو شخصيًا وذلك بسبب منطقه الغريب في الديكتاتورية.

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