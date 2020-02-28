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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أول عربى معافى من «كورونا» يكشف تفاصيل إصابته (فيديو)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:34 م
رباب الأهواني
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كشف محمد أبو ناموس، أول عربي يتماثل للشفاء من فيروس كورونا بالصين، قصة تجربته مع المرض.

وأضاف «أبوناموس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامى رامي رضوان، أن أعراض فيروس كورونا تتشابه مع أعراض مرض الانفلونزا، لكن أعراض الفيروس تكون أشد تأثيرًا على المريض.

وأشار «أبوناموس»، إلى أن التعافي من فيروس كورونا له علاقة وطيدة بالجهاز المناعي، لافتًا إلى أن المريض يأخذ أدوية مضادة للفيروسات لتقوية الجهاز المناعي، إلى جانب فيتامينات وأدوية خاصة بالملاريا.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت من خلال مكتبها بمنطقة شرق المتوسط، عن الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن هذه الدول هي: «أفغانستان، باكستان، البحرين، إيران، العراق، الكويت، لبنان، عمان، الامارات».

وجاء تقرير المنظمة كالتالي:«أفغانستان حالة، البحرين 36 حالة، إيران 388 حالة 34 منهم توفي، العراق 7 حالات، الكويت 45 حالة، لبنان 3 حالات، عمان 6 حالات، الإمارات 19 حالة، باكستان حالتان»، بإجمالي 507 حالات، منهم 34 حالة وفاة.

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