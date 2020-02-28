الجيش الليبى يسقط 6 طائرات تركية مسيرة

أكد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية، اللواء المبروك الغزوي، مساء الجمعة، أن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت من إسقاط 6 طائرات تركية مسيرة في طرابلس.وقال الغزوي، بحسب صحيفة العنوان الليبية، إن الجيش تمكن من إسقاط 6 طائرات تركية مسيرة جنوب طرابلس.وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، أعلنت قبل قليل، أن منصات الدفاع الجوي أسقطت اليوم طائرتين مسيرتين تركيتين في محاور طرابلس.وأوضحت الشعبة، عبر حسابها الرسمي، على موقع التواصل الاجتنماعي "فيسبوك"، أن الطائرة الأولى تم إسقاطها بالقرب من مثلث "القيو" في منطقة وادي الربيع، وأنه بعد ما يقارب الـ15 دقيقة تم إسقاط الطائرة التركية المسيرة الثانية.وفي وقت لاحق أفادت قناة ليبيا الحدث، بأن دفاعات الجيش الوطني الليبي تمكنت من إسقاط أربع طائرات مسيرة تركية الليلة جنوب طرابلس.ونجحت منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الليبية في إسقاط عشرات الطائرات التركية المسيرة في أجواء طرابلس منذ بدء المعارك في العاصمة.