بالأسماء.. إصابة 15 إثر حادث انقلاب سيارة بالأقصر

أصيب 15 شخصا، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، خلال مرورها بالقرب من محطة وقود الحبيل باتجاه كوبري البياضية في الأقصر، وتم الدفع بـ11 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفي العام.تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارًا بإصابة كل من: "حسني. م.ا" ٤٣ عامًا مقيم بقنا، و"مصرية. ا.د" ٧٣ عامًا، مقيمة بقفط، و"هاجر.ع.ا" ٩٧ عامّا، و"منى.ا.ا" ٥٦ عامًا، و"عطيات.ع.ع" ٦٠ عامًا، و" فاطمة.ا.م"، و"نادية. ت.م" ٥٠ عامًا، و"نفيسة. م.م" ٤٥ عاما، و"نعمة.ي" ٣٧ عاما، و"جمعة.ع.ا" ٤٥ عاما، و"م.ا " ٦٠ عامًا، و"محمد.ي.م" ٣٧ عامًا، و"عبد الحميد.ا"١٠ أعوام، و"ومهمات.م.د" ٥٥ عاما، و"احمد.ز" ٤ أعوام، وذلك على إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة بمدينة البياضية.وعلى الفور تم نقل المصابين لمستشفى الأقصر العام لتلقى العلاج المناسب لحالتهم الصحية.وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق بإشراف من المحامِ العام لنيابات الأقصر.