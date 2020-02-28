أيسلندا تسجل أول حالة إصابة بـ«كورونا»

ظهرت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المتحور (كوفيد- 19) في أيسلندا.وقالت السلطات في أيسلندا، اليوم الجمعة، إنه ثبت إصابة رجل في مقتبل العمر كان في شمال إيطاليا قبل وقت قصير بفيروس "كورونا".وأضافت السلطات أن حالته ليست صعبة، إلا أنه مصاب بأعراض عدوى فيروس "كوفيد- 19" المتحور، مشيرة إلى أنه عزل داخل مستشفى الجامعة الوطنية بالعاصمة ريكيافيك.