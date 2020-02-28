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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

محمد فؤاد يتلقى العزاء في حسني مبارك (صور)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:26 م
محمد فؤاد يتلقى العزاء
محمد فؤاد يتلقى العزاء في مبارك
عبدالله هشام_رضوي عبدالغني
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وقف المطرب محمد فؤاد، بجوار علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لتلقي العزاء في والدهما بمسجد المشير طنطاوي، التجمع الخامس.

وشيع جثمان الرئيس الأسبق مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، الأربعاء الماضي في جنازة عسكرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من رجال الدولة.

وتوفي مبارك، صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عامًا، وقدمت رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة العزاء للرئيس الأسبق لما قدمه من خدمات للوطن، وكونه أحد أبطال حرب أكتوبر.
محمد فؤاد يتلقى العزاء في مبارك
محمد فؤاد يتلقى العزاء في مبارك
محمد فؤاد يتلقى العزاء في مبارك
محمد فؤاد يتلقى العزاء في مبارك

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