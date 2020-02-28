مصطفى بكرى: الرئيس السيسى يؤمن بالقومية العربية (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الزعيم جمال عبدالناصر، كان دائم السعي من أجل تحقيق الوحدة العربية، مؤكدًا على نضاله لأجل الوطن، لافتًا إلى أنه لم يكفر بالحلم وظل يناضل حتى آخر لحظة في حياته، برغم كل التحديات التي واجهها.وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤمن بالقومية العربية، ويناشد بضرورة تحقيق الأمن القومي العربي وإنهاء كل المشاكل التي يتعرض لها الإقليم، والتأكيد على طي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة قوامها الأمن والسلام والتعاون.كما أوضح أنه بحلول الذكرى الـ62 للوحدة العربية السورية، يواجه الجيش العربي السوري، الجماعات الإرهابية والأطماع التركية، كما يواجه الجيش المصري نفس التنظيمات والجماعات الإرهابية، معقبًا: "إنه الماضي الموصول بالحاضر".