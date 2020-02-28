رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مريم محمود الجندي تكشف موقف والدها من دخولها مجال الفن

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:52 م
محمود الجندي
محمود الجندي
أحمد عبد الرازق
طباعة
قالت الفنانة مريم، نجلة الفنان الراحل محمود الجندي، إن والدها لم يعارض أبدًا انضمامها لمجال الفن والتحاقها بالمسرح بمركز الإبداع الفني، تحت قيادة المخرج خالد جلال، حيث كان والدها يمنحها كل التشجيع ومؤيدا لرغبتها.

وأضافت مريم خلال لقاء ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع على فضائية "صدى البلد" بصحبة المخرج خالد جلال، إن الراحل محمود الجندي تنبأ لها بمستقبل جيد فى أدائها الفني بسبب التحاقها بمركز الإبداع الفنى.

وعلق المخرج خالد جلال: أن مريم تمتلك مواهب عدة، كما تتقن أكثر من لغة حية، إضافة إلى أنها لم تفصح عن هويتها عند بداية انضمامها للمسرح ولم تذكر أنها نجلة الفنان محمود الجندي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتصار السيسى تشارك فى عزاء مبارك بمسجد المشير

بن غيث يتقدم للترجي على الزمالك (فيديو)

«اللهم اصرف عنا البلاء».. أحمد فلوكس يعلن عن مرضه

بثلاثية فى الترجى.. الزمالك يضع قدمًا فى نصف نهائى دورى الأبطال

الصور

image description

فوز مباراة الزمالك على الترجى 31 في دوري أبطال إفريقيا

image description

حكيم يشارك في عزاء مبارك بمسجد المشير

image description

الخطيب يشارك في عزاء في مبارك (صور)

image description

حسن شحاتة يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير

image description

محمد شوقى يشارك فى عزاء «مبارك» بمسجد المشير

الأكثر قراءة

انتصار السيسى تشارك فى عزاء مبارك بمسجد المشير

بثلاثية فى الترجى.. الزمالك يضع قدمًا فى نصف نهائى دورى الأبطال

الأمن يخلى مدرجات ستاد القاهرة من جماهير الترجى

الزمالك يتقدم على الترجي واحتجاج وطرد من الفريق التونسي

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

منوعات

جوني ديب يقاضي «ذا صن» البريطانية بتهمة التشهير

كورونا يشلّ 60% من شركات السياحة الروسية

هونج كونج: فرض حجر صحي على حيوانات منزلية بسبب «كورونا»

«أوف وايت».. أحدث صيحات الجاكت الجينز في 2020 (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
سيد عبدالقادر
مجدى يعقوب.. أيقونة الأمل
المزيد

الثقافة

محافظ قنا: مهرجان «دندرة» يروج للسياحة والثقافة

«حكايات الحيوان فى محافظة أسيوط» جديد الدراسات الشعبية بقصور الثقافة

بعد غلقه 15 عاما.. وزير السياحة يعلن فتح روف معبد دندرة

وزير الآثار يعلن افتتاح 3 سراديب بمعبد دندرة للجمهور