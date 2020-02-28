مريم محمود الجندي تكشف موقف والدها من دخولها مجال الفن

قالت الفنانة مريم، نجلة الفنان الراحل محمود الجندي، إن والدها لم يعارض أبدًا انضمامها لمجال الفن والتحاقها بالمسرح بمركز الإبداع الفني، تحت قيادة المخرج خالد جلال، حيث كان والدها يمنحها كل التشجيع ومؤيدا لرغبتها.وأضافت مريم خلال لقاء ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع على فضائية "صدى البلد" بصحبة المخرج خالد جلال، إن الراحل محمود الجندي تنبأ لها بمستقبل جيد فى أدائها الفني بسبب التحاقها بمركز الإبداع الفنى.وعلق المخرج خالد جلال: أن مريم تمتلك مواهب عدة، كما تتقن أكثر من لغة حية، إضافة إلى أنها لم تفصح عن هويتها عند بداية انضمامها للمسرح ولم تذكر أنها نجلة الفنان محمود الجندي.