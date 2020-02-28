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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهم بقتل نجل عمه فى السيدة زينب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:13 م
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الجمعة، حبس المتهم بإلقاء جثة نجل عمه بجوار معهد الأورام بمنطقة السيدة زينب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وأنه وراء استدراجه من محل إقامته حتى محافظة الجيزة، ولكنه توفى عندما حاول التعدي عليه بالضرب، فلم يجد أمامه سوى التخلص من الجثة فحمله في سيارته وألقى به في الشارع.

تلقى النقيب مهند خليل، معاون مباحث السيدة زينب، بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثة شاب ملقاة بجوار معهد الأورام.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 17 سنة، مرتديا ملابسه بالكامل، ومصابا بكدمات، وتظهر عليه آثار اعتداء بالضرب، ولم يعثر بحوزته على أي مستندات تدل على هويته.

وبعمل التحريات وفحص بلاغات التغيب المقيدة حديثا أمكن تحديد هويته وتبين أنه يدعى "م.أ"، ومقيم بدائرة القسم، وتم التواصل مع أهليته.

بمناقشتهم تبين وجود خلافات أسرية مع نجل عم الضحية، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن النقيب مهند خليل، من القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات سابقة بينه وبين الضحية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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