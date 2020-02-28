وزيرة الثقافة تفتتح «قنا القومى للكتاب»

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ومحافظ قنا، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، معرض للكتاب في نادي فتيات قنا، نظمته الوزارة على هامش مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بدورته الأولى بالمحافظة.واختارت الوزارة اسم الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، شخصية المعرض، وتشارك في المعرض أغلب قطاعات الثقافة المعنية بالنشر.وتفقدت الوزيرة ومحافظ قنا، وبعض القيادات المعرض، مشيده بالمعرض، والحرف التراثية المعروضة لنادي فتيات قنا.وتقدم الوزارة تخفيضات كبير على الإصدارات المشاركة في المعرض لدعم الجمهور لاقتناء الكتب، ونشر المعرفة، ورفع الوعي والتصدي للأفكار الظلامية.ويشهد مهرجان دندرة العديد من الحفلات الغنائية التي تقدمها فرقة مسار إجباري، وفرقة بلاك تيما، وغيرها من الفرق، إلى جانب حفلات للمطرب مدحت صالح، وعلى الحجار، وريهام عبدالحكيم، وغيرها.وتقام الحفلات حتى يوم 4 مارس المقبل، بمعبد دندرة، وقصر ثقافة قنا، وجامعة الوادي الجديد.