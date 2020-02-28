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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بنسبة 2%.. انخفاض كبير بأسواق المال الأمريكية بسبب «كورونا»

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:55 م
كورونا
كورونا
منار أحمد
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أفادت قناة العربية الاخبارية، اليوم الجمعة، أن أسواق المال الأمريكية افتتحت على انخفاض كبير يقترب من 2% بسبب المخاوف من فيروس " كورونا" المستجد.

وفي سياق متصل، أوضحت عضو فريق الاستجابة لفيروس "كورونا" المستجد في منظمة الصحة العالمية، مارجريت هاريس، في ردها على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الفيروس قد يختفي "مثل المعجزة"، "ليس لدينا كرة بلورية، لدينا العلم في صالحنا وكل يوم نتعلم المزيد، كل يوم نعرف المزيد، لكننا بالتأكيد لا نتوقع أي شيء".

و كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الخميس، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" الجديد خارج الصين بمعدلات أكبر من نظيرتها في الصين، خلال اليومين الماضيين.

وعلى الرغم من عدم إعلان منظمة الصحة العالمية، وصول معدلات انتشار فيروس كورونا الجديد إلى مستوى الجائحة، إلا أن مستويات تفشي المرض ارتفعت بشكل ملحوظ مؤخرًا.

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