رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتصال هاتفى روسى تركى يشدد على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها بسوريا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:48 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
منار أحمد
طباعة
اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، على ضرورة عمل المزيد من الخطوات لإعادة الوضع لطبيعته في شمال غرب سوريا.

وكان الطرفان قد أجريا اتصالًا هاتفيًا، اليوم، على الرغم من التوترات المتصاعدة في سوريا، وبعد نحو 24 ساعة من مقتل 34 جنديًا تركيًا على الأقل في شمال غرب سوريا، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الاخبارية.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الاتصال تم بمبادرة من أنقرة، مقدمًا تعازيه إلى تركيا، ومؤكدا أنه يريد تجنب تكرار "مثل هذه المآسي"، مضيفًا أن روسيا تبذل كل الجهود لضمان أمن الجنود الاتراك المنتشرين في سوريا.

وكشف لافروف عن أن بوتين وأردوغان اتفقا على العمل على ترتيب لقاء "على مستوى رفيع قريبًا"، مضيفًا أن الطرفين بحثا اليوم "تطبيق ما تم الاتفاق عليه في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وأعلن الكرملين أن بوتين وأردوغان اتفقا فى الاتصال الهاتفى على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لإعادة الوضع إلى طبيعته في شمال غرب سوريا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة من الزمالك للاعبيه قبل مباراة الترجي

«التعليم» تكشف حقيقة انتشار «كورونا» في المدارس

تشكيل الزمالك ضد الترجي.. مصطفى محمد يقود الهجوم

صدمة لليفربول بسبب فيروس كورونا

الصور

image description

تتويج فريق كرة الطائرة بالأهلي بالبطولة العربية

image description

مؤتمر فايلر عن مباراة الأهلى وصن داونز

image description

أم تتهم أطباء مستشفى عين شمس بالتسبب في وفاة نجلها (فيديو)

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف حقيقة انتشار «كورونا» في المدارس

لم يدفن حتى الآن.. القصة الكاملة لأزمة جثمان قتيل زوج نانسى عجرم

ليلة سقط فيها أردوغان.. كواليس الضربة السورية للقوات التركية فى إدلب

بسبب كورونا.. وضع أول رئيس دولة في الحجر الصحي

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

غدًا.. عمرو دياب يحتفل بـ«سهران» فى المنارة

الصحة

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

اكتشف بنفسك إصابتك بفيروس «كورونا» (فيديو)

ما هي الفئة العمرية الأكثر تأثرًا بـ«كورونا»؟

منوعات

«كورونا» يتسبب فى خسائر فادحة وصلت 6 مليارات دولار في يوم واحد

هونج كونج: فرض حجر صحي على حيوانات منزلية بسبب «كورونا»

«أوف وايت».. أحدث صيحات الجاكت الجينز في 2020 (صور)

الإفراط في التعقيم يزيد احتمالية الإصابة بكورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: ما لن تخبرك به الجنية
ماجد حبته
خادمة «نتنياهو» الفرنسية!
د. محمد عفيفي
حال الموسيقى العربية
مدحت بشاى
الثقافة وبيوتها التى تعود
المزيد

الثقافة

مكتبة المستقبل تحتفي باليوم العالمي للمرأة 8 مارس

صدور رواية «صلصال امرأتين» لـ ميسلون فاخر

المركز الثقافي العربي يطرح «كيف تستفيد من أعدائك» لـ بلوتارخ

«ثلاث سويديات في القاهرة».. حفيدة همرشولد ترصد تحولات المجتمع المصرى