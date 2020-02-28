اتصال هاتفى روسى تركى يشدد على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها بسوريا

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، على ضرورة عمل المزيد من الخطوات لإعادة الوضع لطبيعته في شمال غرب سوريا.وكان الطرفان قد أجريا اتصالًا هاتفيًا، اليوم، على الرغم من التوترات المتصاعدة في سوريا، وبعد نحو 24 ساعة من مقتل 34 جنديًا تركيًا على الأقل في شمال غرب سوريا، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الاخبارية.وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الاتصال تم بمبادرة من أنقرة، مقدمًا تعازيه إلى تركيا، ومؤكدا أنه يريد تجنب تكرار "مثل هذه المآسي"، مضيفًا أن روسيا تبذل كل الجهود لضمان أمن الجنود الاتراك المنتشرين في سوريا.وكشف لافروف عن أن بوتين وأردوغان اتفقا على العمل على ترتيب لقاء "على مستوى رفيع قريبًا"، مضيفًا أن الطرفين بحثا اليوم "تطبيق ما تم الاتفاق عليه في منطقة خفض التصعيد في إدلب".وأعلن الكرملين أن بوتين وأردوغان اتفقا فى الاتصال الهاتفى على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لإعادة الوضع إلى طبيعته في شمال غرب سوريا.