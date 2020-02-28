«المهندسين» بالمنوفية تدفع بسيارات لتسهيل الانتخابات النصفية

دفعت النقابة الفرعية للمهندسين بالمنوفية بعدد من السيارات لمراكز المحافظة المختلفة لنقل أعضائها للتصويت في انتخابات التجديد النصفي والمنعقد حاليًا بمقر النقابة الفرعية بشبين الكوم.وحددت النقابة الفرعية خطوط سير السيارات وأماكن التجمع لأعضائها داخل كل مركز من مراكز المحافظة تيسيرًا على الراغبين في المشاركة في عمليات الاقتراع، كما حددت ميعاد لتحرك في تمام الساعة 2:30 ظهرا وإعادة الأعضاء مرة أخرى بعد الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات.يتنافس المرشحون في مستوى الجمهورية على مجالس شٌعب الكهربائية، الميكانيكية، العمارة، مطلوب 5 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 عام، 2 ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 عام، كما يتم التنافس على شُعب تعدين، الكيميائية والنووية، العزل والنسيج، مطلوب لكل مجلس 2 ممن أمضوا 15 عامًا و2 ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 عام.ويتنافس المرشحون على 7 أماكن بالنقابة الفرعية للمهندسين في المنوفية، منقسمين إلى 5 شعبة كهرباء، 1 شعبة مدني، 1 شعبة ميكانيكا.