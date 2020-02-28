الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل، وتقدمها "الدستور" خلال الإنفوجراف التالي.وتأتي الإجراءات ضمن مبادرة "الحد من انتشار العدوى"، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وتحت إشراف منظمة الصحة العالمية، والخاصة بالتعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات الحلاقة والكوافيرات والنوادي الصحية.