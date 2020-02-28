محافظ مطروح يطمئن على حالة مصابى قطار العلمين

اطمأن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على مصابي حادث انقلاب عربات قطار سيدى عبد الرحمن بالعلمين، أمس الخميس، وعددهم 45 مصابًا.وخرجت جميع الحالات من مستشفيات الضبعة والعلمين والحمام ومرسي مطروح، بعد تحسن حالتهم الصحية وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما عدا حالة واحدة تم تحويلها للمستشفى الإيطالي العسكرى بالإسكندرية لمتابعة تقديم الرعاية الطبية لها.وشهدت محافظة مطروح، مساء أمس الخميس، انقلاب عربات قطار الإسكندرية- مطروح، بقرية سيدي عبدالرحمن التابعة لمدينة العلمين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج، حيث تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى "مستشفى العلمين، مستشفى الضبعة، مستشفى الحمام" لتلقي العلاج.