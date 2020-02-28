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محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كينيا تحظر ذبح الحمير

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:51 ص
الحمير
الحمير
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قررت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد الكينية، منع ذبح الحمير بسبب المخاوف من تزايد عمليات سرقة الحيوانات من أجل تصدير جلودها.

وذكرت الوزارة - في بيان - أن الحظر بات ضروريا بعد أن أدى ذبح الحمير إلى فقدان الكثيرين لوظائفهم في المناطق التى تعد فيها الحمير مصدرا للرزق.

وتعد الحمير شريان حياة رئيسيا للمزارعين في كينيا الذين يعتمدون عليها في النقل والعمل المنزلى والحصول على اللبن.

وذكر بيتر مونيا وزير الدولة بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد، أن سرقة الحمير أضرت بصفة خاصة بالمزارعين الذين يستخدمونها في نقل المنتجات من المزارع أو نقل المياه من مناطق بعيدة نسبيا.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة "دونكى سانكتشوارى" غير الربحية، كانت حذرت عام 2019 من التراجع الحاد لأعداد الحمير عالميا بشكل ينذر بالخطر بسبب الطلب على جلودها التى تستخدم في الطب التقليدى الصيني.

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