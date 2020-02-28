حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 28 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة 28 فبراير 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:الحملمهنيًا: تحمل إليك الأجواء الفلكية تشجيعًا ودعمًا وذلك بسبب وصول وجود القمر في بيت المال سوف تلمس ارتياحا ماليا ومعنويا أنها من أفضل أيام الشهر وأكثرها نشاطا وإنتاجية.عاطفيًا: مفاجآت بارزة في حياتك العاطفية، ومحطات مهمة تساعدك على خلق فرص عمل للمحيطين بك.صحيًا: الصحة كنز، إذا حافظت عليه استفدت منه، وإذا فرّطت فيه ضاع منك.الثورمهنيًا: يجب أن تستفيد من فرص تطرأ عن طريق بعض الاتصالات المهمة، تستقر الشؤون العاطفية، وقد تطمئن إلى علاقاتك لا تبق وحيدًا استفد من هذه الأجواء لتمضية أكبر وقت إلى جانب الحبيب.عاطفيًا: لا تستغل نقطة ضعف الشريك للوصول إلى غاياتك، فيجد نفسه مرغمًا على تنفيذ طلباتك.صحيًا: تكون عرضة للإصابة بوعكة صحية مفاجئة تلزمك الفراش وتبعدك عن الأجواء الرائعة.الجوزاءمهنيًا: تماطل في مشروع أو تعاني مماطلة وتبذل جهودًا مضاعفة بغية المحافظة على موقع أو دفع عمل نحو الإنجاز.عاطفيًا: لا تقدم على أي تصرّف قد يسيء إلى الشريك، فهو حسّاس ولا يحتمل التشكيك في نيّاته مع أنها سليمة دائمًا.صحيًا: أنت إنسان آخر أمام المأكولات الشهية، حاول التخفيف منها للحفاظ على سلامة صحتك.السرطانمهنيًا: تجرب اليوم أشياء جديدة في العمل وتتعلم منها دروسًا مفيدة جدًا للمستقبل.عاطفيًا: الحبيب ينظر إليك بعين الوقار والاحترام فلا تخذله، بل بادله بأفضل ما يكون.صحيًا: سواء أكنت مهتمًا للرياضة أم لا، فإن لا مهرب لك من ممارستها بعد وصول وضعك الصحي إلى مرحلة تتطلب منك ذلك.الأسدمهنيًا: وجود القمر في برج الثور يجعلك تشكو هذا اليوم من ضعف مردودك المالي وتطالب بالزيادة التي تستحقها، لكنك تصطدم بواقع مؤلم يزعجك كثيرًا.عاطفيًا: طلبات الحبيب ترهقك ولا تعرف كيف تلبّيها، ومع ذلك تراعي مشاعره وتقدر ظروفه.صحيًا: تكثر من تناول الخضراوات وتخفف من تناول اللحوم والنشويات، وهذا جيد.العذراءمهنيًا: تتمتع بموهبة مميزة وبقدرة كبيرة على التخطيط السليم، لكنك لا تبذل أي جهد لتحقق خطوة استباقية على الآخرين.عاطفيًا: الصراحة والصدق هما مفتاح قلب الشريك، فحاول أن تستفيد من ذلك لدخول قلبه والاستقرار به إلى الأبد.صحيًا: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب، فحاول أن تعوّض ذلك بالتمارين الرياضية.الميزانمهنيًا: تسير الأمور على نحو جيّد، وتمارس صلاحياتك، وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور وبالأفكار العملية التي تطرحها وتنفذها على نحو سهل ومقنع.عاطفيًا: يتصرف الشريك وكأنه غير مهتم، فحاول أن تستوضح الأمور قبل تفاقم الوضع، فهو نصفك الآخر وشريك حياتك.صحيًا: حاول أن تسيطر على أعصابك حتى تتمكن من تطوير قدراتك، لأن ردة فعلك غالبًا ما تكلفك الكثير.العقربمهنيًا: إياك والاستثمار أو الذهاب في مغامرات ومجازفات، لا تفرط بمالك في مجال غير أكيد أو تحسم أمرًا، أنها أيام مخيبة للآمال تحت تأثير القمر المواجه لبرجك من الثور.عاطفيًا: مصارحة الشريك بمشاعرك تجاهه مهمّة، لكنّ لا تكشف أوراقك في هذا المجال لئلا يطمع في أخذ المزيد منك.صحيًا: الضغوط المهنية والعاطفية تبعدك علن الأجواء الإيجابية وتبقيك في حال مضطربة.القوسمهنيًا: قد تجد أحيانًا أنّ الآخرين يعتمدون عليك كثيرًا؛ لذا يستحسن أن تكون على مستوى طموحاتهم وخصوصًا أنك تملك الإمكانات.عاطفيًا: حاول أن تظهر بعض الصلابة تجاه الشريك، وهذا لمصلحتك على المدى الطويل، لكن لا بد من اللين أحيانًا.صحيًا: إذا قرّرت السير مسافات طويلة وصعودًا فكن مستعدًا لمواجهة التعب.الجديمهنيًا: تقدم على تغييرات جذرية في العمل، وتشعر بأنّ الحياة تتجاوب معك بدون عراقيل ووفقًا لما خططت له.عاطفيًا: حذار العناد وتجنّب الميل إلى الهدم، قد تقاوم تغييرًا لا بدّ منه وتخشى على استقرارك العاطفي.صحيًا: تبذل طاقة كبيرة في العمل وفي المنزل، فتصاب بالإرهاق وتشعر بألم شديد.الدلومهنيًا: عليك أن تجد حلولًا عملية وسريعة للمشكلات التي قد تواجهها اليوم، وقد تضطر إلى اتخاذ مواقف حاسمة.عاطفيًا: خطوة استثنائية تجاه الشريك تفتح أمامك الأبواب، وتمهّد الطريق لكما للقيام بخطوة انتظرتماها طويلًا.صحيًا: تجنب قدر الإمكان المقالي والدسم ولا سيما أن كثرة الزيوت تسبب بالكوليستيرول.الحوتمهنيًا: تشعر بالانفراج وتتنفس الصعداء، أو تتحرّر من قيد، وتسلّط الضوء على شؤون مالية وتفاصيل مادية كثيرة.عاطفيًا: إذا كنت على خلاف مع حبيبك فالوقت مناسب للمصالحة، شرط توضيح نقاط الخلاف والتفاهم على الأمور الحساسة.صحيًا: تبذل جهدك كي تحافظ على وزنك المثالي الذي يحسدك عليه الآخرون.