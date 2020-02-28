تحذيرات للسفر ومنع الرحلات.. رعب إسرائيلى بسبب «كورونا»

تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع تفشي فيروس كورونا المستجد داخل الأراضي المحتلة، بعد الكشف عن وجود العديد من الحالات المشتبه بها، بل والمصابين بالفيروس والذين تجولوا بحرية لديها.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال، الخميس، إصابة إسرائيلي بفيروس كورونا، بعد عودته من رحلته لإيطاليا، مشيرةً إلى أنه موجود في الداخل منذ 4 أيام، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأكدت صحة الاحتلال أنه، تم عزل المصاب بالفيروس وإدخاله الحجر الصحي، على أن تتم متابعة حالته بشكل دوري.تحذيرات من السفروأصدرت الصحة الإسرائيلية تعليمات للمستوطنين بعدم السفر إلى الخارج، خشية الإصابة بهذا الفيروس.وكذلك، حذرت الإسرائيليين الذين يريدون السفر إلى كوريا الجنوبية واليابان بسبب مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا لانتشاره في تلك الدول.«العال» تمنع رحلاتها لـ4 دولأعلنت شركة الطيران لدى الاحتلال الإسرائيلي «العال»، وقف رحلاتها لتايلاند وإيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.وأكدت، في بيان لها، الخميس، إلغاء ووقف كافة رحلاتها التي كان مقرر توجهها لإيطاليا وتايلاند، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية، حتى شهر مايو المقبل، مشيرةً إلى أن المسافرين الذين قد حجزوا بالفعل يمكنهم إعادة تذاكر الرحلات واسترداد أموالهم.وأوضحت أن خسائرها جراء إلغاء الرحلات المقررة في الفترة بين يناير وأبريل، ستبلغ ما بين 50 لـ70 مليون شيكل.منع جنود أمريكيين من مناورة مشتركةأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المناورات العسكرية المشتركة بين أمريكا وإسرائيل "جينفر كوبرا" من الممكن إلغائها خوفًا من تفشي فيروس كورونا.وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أنه سيمنع دخول جنود أمريكيين قادمين من إيطاليا، كان مقرر مشاركتهم في مناورة مشتركة بين واشنطن وتل أبيب، والتي تحمل اسم "جنيفر كوبرا"، وتتم كل عامين.وأضاف جيش الاحتلال، في بيان، أنه لن يوافق على استقدام جنود من القاعدة الأمريكي في إيطاليا، وفق تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرً إلى أنه سيوافق على قدوم جنود أمريكيين من ألمانيا، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وعزلت سلطات الاحتلال، في وقت سابق، نحو 200 إسرائيلي خشية إصابتهم بالفيروس، بعد الكشف عن وجود 18 سائح من كوريا الجنوبية، مصابين بالكورونا، وكانوا لديها لمدة 8 أيام، كما اتخذت عدة إجراءات وقائية.