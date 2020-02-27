تركيا تعترف بمقتل جنودها في إدلب

أقرت تركيا بسقوط قتلى وجرحى، مساء اليوم الخميس، في قصف نفذه الطيران الروسي على الجماعات الإرهابية في محافظة إدلب.وأكد والي هطاي التركية قرب الحدود السورية، مقتل 9 جنود في هجوم جوي لقوات الجيش السوري وليس الروسي على أفراد من الجيش التركي في إدلب، وفق وكالة الأناضول التركية.وأضاف والي هطاي، إن هناك جرحى حالاتهم خطيرة من جنود الجيش التركي تم جلبهم من إدلب عبر بوابة "جيلوه غوزو" الحدودية.وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 36 جنديا تركيا على الأقل في قصف جوي نفذه الطيران الروسي في محافظة إدلب بخلاف عدد كبير من المصابين من بينهم حالات خطرة.فيما أفادت مصادر سورية أخرى بمقتل حوالي 60 جنديًا تركيًا بخلاف المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات قريبة من الحدود السورية.