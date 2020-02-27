العثور على مستندات الفنان محمد فوزي في سوق الإمام
الخميس 27/فبراير/2020 - 11:01 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
قال المخرج حسام علوان، إنه عثر على بعض الأوراق والعقود التي ترجع إلى منتصف القرن الماضي وتخص الفنان الراحل محمد فوزي، بعد عرضها للبيع في سوق الإمام.
وأضاف علوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه عثر على عقد كُتب بين محمد فوزي وأحد الأشخاص اسمه سعيد إبراهيم، بخصوص أحقية توزيع الأسطوانات الخاصة بشركة "مصر فون" لصاحبها محمد فوزي، وقد حُرر العقد على ورقة خاصة بشركة إنتاج الفنانة مديحة يسري والتي كانت متزوجة من فوزي في هذا الوقت.
ولفت علوان، إلى أن لديه في منزله سيناريوهات نسخ المخرج لأفلام قديمة، مثل الزوجة الثانية.
وأضاف علوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه عثر على عقد كُتب بين محمد فوزي وأحد الأشخاص اسمه سعيد إبراهيم، بخصوص أحقية توزيع الأسطوانات الخاصة بشركة "مصر فون" لصاحبها محمد فوزي، وقد حُرر العقد على ورقة خاصة بشركة إنتاج الفنانة مديحة يسري والتي كانت متزوجة من فوزي في هذا الوقت.
ولفت علوان، إلى أن لديه في منزله سيناريوهات نسخ المخرج لأفلام قديمة، مثل الزوجة الثانية.