العثور على مستندات الفنان محمد فوزي في سوق الإمام

قال المخرج حسام علوان، إنه عثر على بعض الأوراق والعقود التي ترجع إلى منتصف القرن الماضي وتخص الفنان الراحل محمد ‏فوزي، بعد عرضها للبيع في سوق الإمام.‏وأضاف علوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه عثر على عقد كُتب بين محمد فوزي وأحد الأشخاص اسمه سعيد ‏إبراهيم، بخصوص أحقية توزيع الأسطوانات الخاصة بشركة "مصر فون" لصاحبها محمد فوزي، وقد حُرر العقد على ورقة خاصة ‏بشركة إنتاج الفنانة مديحة يسري والتي كانت متزوجة من فوزي في هذا الوقت.‏ولفت علوان، إلى أن لديه في منزله سيناريوهات نسخ المخرج لأفلام قديمة، مثل الزوجة الثانية.