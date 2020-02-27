«إسحاق»: مستشفى مجدي يعقوب بأسوان قائمة على تبرعات المصريين

قال الدكتور مجدي إسحاق، المستشار التنفيذي لمستشفى مجدي يعقوب لجراحة القلب بأسوان، إن مستشفى أسوان قائم منذ بدايته على تبرعات المصريين.وأكد خلال حلقة برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن مركز مستشفى مجدي يعقوب الجديد بالقاهرة، أمامه مشوار طويل لأن تكلفة إنتاجه تصل إلى 290 مليون دولار أي ما يعادل 4 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن الأمل في دول الخليج لجمع باقي التبرعات.وتابع خلال الحلقة أن الدكتور مجدي يعقوب دائمًا يقول عن الشعب المصري بأنه من أعظم وأكرم شعوب العالم.