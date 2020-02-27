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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

زيدان: الخزان الجوفي النوبي يكفى مصر 500 سنة

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:22 م
الخزان الجوفي النوبي
الخزان الجوفي النوبي
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قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون فدان، إن كل زراعات المشروع قائمة بالأساس على مياه الآبار الجوفية، موضحًا أنه من المتوقع أن تؤدي المياه الجوفية دورا مهما في تزويد مصر بجزء من احتياجاتها المائية، جنبًا إلى جنب مع عمليات تحلية مياه البحار.

وأضاف "زيدان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من سيزرع المليون؟"، أن تقدير عمر المياه الجوفية وكميتها وسرعة تجدُّدها في الطبقات الصخرية بالصحراء الشرقية في مصر بات ممكنًا باستخدام تقنية جديدة، موضحًا أن صحراء مصر الشرقية منطقةً شديدة الجفاف، وبالتالي فإن وجود هذا المورد المائي الواعد يُعَد أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة الطلب المتزايد على المياه واستيعاب الخطط التنموية في تلك المنطقة.

وأوضح رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون فدان، أن كمية المياه الموجودة في طبقة الخزان الجوفي النوبي في مصر وحدها تكفي لإمدادنا بالمياه لمدة 500 عام، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الخزان النوبي عميق جدًّا في الصحراء الغربية، ويتراوح عمقه بين 1000 و1500 متر، ما يجعل الأمر مكلفًا لحفر الآبار.

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