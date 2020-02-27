«النجار» يتفقد أعمال الإنشاءات بمبانى جامعة مطروح

تفقد الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس، أعمال الإنشاءات بمباني الجامعة بالكيلو 9 شرق مدينة مرسى مطروح، لمتابعة ما تم إنجازه على أرض الواقع سواء بالمبنى الإداري أو مباني المعامل والورش والفصول والمدرجات، بالإضافة إلى ساحة المواقف الخارجية.وثمن رئيس الجامعة جهود المهندسين والعاملين بالموقع، وحثهم على المزيد من الجهد، وضرورة تكثيف العمل من أجل نهو الأعمال في أقرب وقت ممكن، حتى تتمكن الجامعة من أداء دورها على الوجه الأكمل تجاه طلابها ومجتمعها.وأكد النجار، أن إدارة الجامعة تلبي كافة المتطلبات حسب المواعيد المحددة مسبقا، مشيرًا إلى حرص على تذليل كافة العقبات في سبيل سرعة وحسن سير العمل.