لصوم المسيحيين.. جامعة دمياط تُبدل أصناف الطعام بمدينة الطلاب

أصدر الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، قرارا بإبدال أصناف الوجبات المقررة بالمدينة الجامعية، بأصناف أخرى، من المعتاد تناولها في الصوم بالنسبة للطلاب المسيحين، على أن يكون الإبدال ثمنا بثمن حسب أسعار الوحدة، مع بيان هذه العملية، بالإذن اليومي.وعقد دعدور، مجلس الجامعة بجلسته رقم 135، حيث وجه الشكر لأعضاء مجلس النواب، لدعم الجامعة في ملف إنشاء كلية الطب البشرى بالجامعة، ودعم بناء المستشفى الجامعي لكلية الطب بمحافظة دمياط، وعرضهم الملف أمام دولة رئيس الوزراء، الذي وجه بما يلزم.كما اتخذ المجلس في جلسته، عدة قرارات مهمة، من بينها التنبيه على العمداء بالاهتمام بالأنشطة الطلابية، واتباع الإجراءات المتعارف عليها داخل الجامعة، لاستكمال إجراءات تنفيذ الأنشطة.