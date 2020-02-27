رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لصوم المسيحيين.. جامعة دمياط تُبدل أصناف الطعام بمدينة الطلاب

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:43 م
جامعة دمياط
جامعة دمياط
حسام فهمي
طباعة
أصدر الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، قرارا بإبدال أصناف الوجبات المقررة بالمدينة الجامعية، بأصناف أخرى، من المعتاد تناولها في الصوم بالنسبة للطلاب المسيحين، على أن يكون الإبدال ثمنا بثمن حسب أسعار الوحدة، مع بيان هذه العملية، بالإذن اليومي.

وعقد دعدور، مجلس الجامعة بجلسته رقم 135، حيث وجه الشكر لأعضاء مجلس النواب، لدعم الجامعة في ملف إنشاء كلية الطب البشرى بالجامعة، ودعم بناء المستشفى الجامعي لكلية الطب بمحافظة دمياط، وعرضهم الملف أمام دولة رئيس الوزراء، الذي وجه بما يلزم.

كما اتخذ المجلس في جلسته، عدة قرارات مهمة، من بينها التنبيه على العمداء بالاهتمام بالأنشطة الطلابية، واتباع الإجراءات المتعارف عليها داخل الجامعة، لاستكمال إجراءات تنفيذ الأنشطة.

موضوعات متعلقة

الحكومة تطلب موظفين للعمل فى 5 محافظات

زكريا عزمي يكشف موقف مبارك من فيلم «السفارة في العمارة» (فيديو)

لا وفيات.. «الصحة» تعلن الحصيلة النهائية لمصابي حادث قطار مطروح

بتكليفات السيسي.. مصر تستزرع أكبر «غابات المانجروف» بالبحر الأحمر

الصور

image description

مؤتمر فايلر عن مباراة الأهلى وصن داونز

image description

أم تتهم أطباء مستشفى عين شمس بالتسبب في وفاة نجلها (فيديو)

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

image description

أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

الأكثر قراءة

لا وفيات.. «الصحة» تعلن الحصيلة النهائية لمصابي حادث قطار مطروح

مفاجأة من الزمالك للاعبيه قبل مباراة الترجي

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

حكم الشرع في تعليق موسم الحج هذا العام.. وكيل الدعوة بالأوقاف يجيب

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ارتفاع مصابي «كورونا» لـ21 حالة في ألمانيا

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": مميزات عملية تحويل مسار الأثنى عشر والساسي

الدكتورة دعاء سهيل لـ"الدستور" تؤكد: الإرادة والعزيمة والقوة أساس إنقاص الوزن

الدكتور أحمد عادل لـ «الدستور»: هناك اسباب لضعف الرغبة الجنسية لدى الرجال

دراسة تنصح السيدات بتناول الجوز

منوعات

«كورونا» توقف رحلات كرواتيا لإيطاليا

المنبوذون.. زيادة كراهية اليهود وإسرائيل في أوروبا

دراسة: الكلاب علاج لسرطان الدماغ المميت

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: ما لن تخبرك به الجنية
ماجد حبته
خادمة «نتنياهو» الفرنسية!
د. محمد عفيفي
حال الموسيقى العربية
ثروت الخرباوي
ابن تيمية.. قصة الأب الروحى لـ«شياطين الإرهاب»
المزيد

الثقافة

بعد تأجيله.. افتتاح معرض فاروق حسني الثلاثاء

الثلاثاء.. جاليري ضي يستضيف مناقشة «سجين مسقط»

«أحزان المساء» في القائمة الطويلة للبوكر 2020

صدور الترجمة العربية لكتاب «مفهوم الأخلاق» لـ ولتر ستيس