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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا توقف حماية الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:02 م
هاري وزوجته ميجان
هاري وزوجته ميجان ماركل
محمد عمر
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أكدت الحكومة الكندية، اليوم، أنها ستتوقف عن حماية الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل في الأسابيع المقبلة نتيجة "تغيير وضعهما"، في إشارة إلى أنه لم يعد مكلف بأي مهم ملكية من قبل دولته.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية اليوم إن الشرطة الكندية الملكية (RMCP) كانت توفر الحماية لدوق ودوقة ساسكس وابنهم أرشي بشكل متقطع منذ نوفمبر 2019، حينما قدموا إلى كندا.

وأثيرت تقارير في وقت سابق عن تحمل كندا التكاليف الأمنية لحماية الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، بعد قرار انتقالهما للعيش في كندا، وتساءلت التقارير حول الجهة التي ستتكفل بتكاليف توفير الأمن والحماية للأمير البريطاني وعائلته، وهل ستتحملها بريطانيا أم كندا.

وبعد تخلي الأمير هاري عن واجباته الملكية، قامت كندا بتقييم وضع الزوجين لتحديد إذا ما كانا يندرجان تحت فئة "الأشخاص المحميين دوليا" أم لا.

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